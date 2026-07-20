Melding grondverbetering bij Sint Jozefstraat in Deurne

Klomp Grond- en Sloopwerken heeft een melding gedaan om grond te gebruiken voor het ophogen en verbeteren van een tuin aan de Sint Jozefstraat 80a in Deurne.

Gevonden voor jou

De melding is op 14 juli 2026 ontvangen door de gemeente Deurne. Het gaat om het toepassen van grond, waarbij grond wordt gebruikt om een tuin op te hogen en te verbeteren. Deze activiteit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is enkel een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het verzoek heeft het DSO-nummer 2026071402226 en is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-011946.