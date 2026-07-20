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Melding grondaanvulling na sloop bij Suezlaan in Deurne

Vandaag om 09:25

Bij Suezlaan 7 in Deurne is een melding gedaan voor het toepassen van grond. Dit is nodig om het perceel aan te vullen na de sloop van stallen.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Gebr. Aldenzee Deurne B.V. heeft op 15 juli 2026 een melding gedaan bij de gemeente Deurne. Het gaat om het toepassen van grond, waarbij grond wordt gebruikt om het terrein op te hogen of te herstellen na het slopen van stallen.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het toegewezen zaaknummer is Z-2026-011983.

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