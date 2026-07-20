Vergunning voor verduurzaming van 50 woningen in Deurne

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor de verduurzaming van vijftig woningen in Helenaveen, Neerkant en Liessel. Het besluit is op 16 juli genomen en de vergunning is verleend.

Gevonden voor jou

Het gaat om woningen aan de Oktoberstraat, Pastoor van Haarenstraat, Potterschans, Sint Lambertusstraat en Sint Servatiusstraat. De vergunning heeft betrekking op bouwwerkzaamheden en aanpassingen aan het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0800. Het besluit maakt het mogelijk om de betreffende woningen energiezuiniger te maken en is op 16 juli goedgekeurd.