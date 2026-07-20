Beslistermijn woningaanvraag Boordseweg Nuenen verlengd

De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn voor een woningaanvraag aan de Boordseweg 62 met zes weken verlengd. Het gaat om een vergunning voor het oprichten van een woning.

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Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben besloten de termijn voor een aanvraag omgevingsvergunning te verlengen. Het betreft de bouw van een woning aan de Boordseweg 62 in Nuenen.

De verlenging betekent dat er uiterlijk tot 27 augustus 2026 een besluit wordt genomen. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08203706773.