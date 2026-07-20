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Uitbreiding woongebouw Gulberg in Nuenen aangevraagd
Vandaag om 09:25
In Nuenen is een aanvraag gedaan voor het uitbreiden van een woongebouw aan Gulberg 3. De gemeente ontving de aanvraag op 15 juli en deze wordt nu beoordeeld.
De aanvraag voor de uitbreiding van het woongebouw op Gulberg 3 in Nuenen is ingediend bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Burgemeester en wethouders maken bekend dat de stukken vanaf vandaag digitaal zijn in te zien.
Het gaat om een omgevingsvergunning die op 15 juli 2026 is ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 08203791548. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas zodra de vergunning is verleend.
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