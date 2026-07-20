Tuinbouwbedrijf meldt substraatteelt in de openlucht in Nuenen

Een tuinbouwbedrijf in Nuenen heeft een melding gedaan voor substraatteelt in de openlucht. Het gaat om activiteiten aan de Boord 14, waar gewassen worden geteeld op een speciale manier. De melding is op 1 mei 2026 ontvangen.

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Het tuinbouwbedrijf aan de Boord 14 in Nuenen wil gewassen in de openlucht gaan telen via substraatteelt. Dit betekent dat de planten niet rechtstreeks in de grond worden gekweekt, maar op een ondergrond zoals kokosvezel of steenwol. Deze teeltwijze verschilt van systemen zoals stellingen of gotensystemen.

De melding is op 1 mei 2026 ingediend bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is dit een kennisgeving, waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-008031.