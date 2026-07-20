Horeca nevenfunctie bij Het Klooster in Nuenen aangevraagd

Het Klooster aan Park 1 in Nuenen kan een horeca nevenfunctie krijgen. De gemeente heeft op 14 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning.

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Bij Het Klooster in Nuenen is mogelijk binnenkort een horeca nevenfunctie te vinden. Het gaat om een aanvraag die op 14 juli 2026 is ingediend bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De stukken zijn vanaf vandaag digitaal in te zien via de gemeente.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit is pas mogelijk zodra de vergunning is verleend. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08203791606.