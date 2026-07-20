Vergunning aangevraagd voor paardenboxen in Best

Op de Hogevleutweg in Best is een vergunning aangevraagd voor de bouw van vier paardenboxen. De gemeente neemt uiterlijk op 9 september een besluit over deze aanvraag.

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Op 15 juli ontving de gemeente Best een aanvraag voor een bouwvergunning. Het gaat om de bouw van vier paardenboxen op het adres Hogevleutweg 9. De aanvraag omvat zowel een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan als een technische bouwactiviteit.

De gemeente beslist uiterlijk op 9 september of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de oorspronkelijke aanvraag.