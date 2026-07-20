Herinrichting provinciale weg N272 in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel wil de provinciale weg N272 herinrichten. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn vanaf maandag 20 juli 2026 digitaal in te zien.

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Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft op 21 april 2026 een aanvraag ontvangen om de provinciale weg N272 opnieuw in te richten. Dit project wijkt af van het omgevingsplan, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Volgens de gemeente is een uitgebreide milieueffectrapportage niet noodzakelijk.

De aanvraag en het ontwerpbesluit zijn van 20 juli 2026 tot en met 14 september 2026 digitaal beschikbaar via het gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl. Het project wordt behandeld onder kenmerk Z-2026-007556.