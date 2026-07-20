Buurt BBQ op Loonsebaan in Vught aangevraagd voor 5 september

Op de Loonsebaan in Vught is een vergunning aangevraagd voor een Buurt BBQ op 5 september. De aanvraag is op 15 juli bij de gemeente binnengekomen.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben een verzoek ontvangen voor een vergunning voor een buurtbarbecue op de Loonsebaan. Het evenement staat gepland op zaterdag 5 september 2026.

De aanvraag is op 15 juli 2026 ingediend en wordt momenteel door de gemeente beoordeeld. Het evenement is bedoeld om buurtgenoten samen te brengen voor een gezellige bijeenkomst.