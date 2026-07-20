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Buurt BBQ op Loonsebaan in Vught aangevraagd voor 5 september

Vandaag om 09:29

Op de Loonsebaan in Vught is een vergunning aangevraagd voor een Buurt BBQ op 5 september. De aanvraag is op 15 juli bij de gemeente binnengekomen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een verzoek ontvangen voor een vergunning voor een buurtbarbecue op de Loonsebaan. Het evenement staat gepland op zaterdag 5 september 2026.

De aanvraag is op 15 juli 2026 ingediend en wordt momenteel door de gemeente beoordeeld. Het evenement is bedoeld om buurtgenoten samen te brengen voor een gezellige bijeenkomst.

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