Advertentie
Betonwagen mag tijdelijk staan aan Helvoirtseweg in Vught
Vandaag om 09:29
De gemeente Vught heeft toestemming verleend om een betonwagen te plaatsen aan de Helvoirtseweg 79. Dit mag op 31 augustus en 7 oktober 2026.
Burgemeester en wethouders van Vught hebben een ontheffing afgegeven voor het tijdelijk gebruik van een openbare weg. Het gaat om het plaatsen van een betonwagen op het adres Helvoirtseweg 79.
De ontheffing is op 16 juli 2026 verzonden. De betonwagen mag op twee dagen worden geplaatst: dinsdag 31 augustus en woensdag 7 oktober 2026.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie