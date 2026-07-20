Navigatie overslaan
Ontdek

Betonwagen mag tijdelijk staan aan Helvoirtseweg in Vught

Vandaag om 09:29

De gemeente Vught heeft toestemming verleend om een betonwagen te plaatsen aan de Helvoirtseweg 79. Dit mag op 31 augustus en 7 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een ontheffing afgegeven voor het tijdelijk gebruik van een openbare weg. Het gaat om het plaatsen van een betonwagen op het adres Helvoirtseweg 79.

De ontheffing is op 16 juli 2026 verzonden. De betonwagen mag op twee dagen worden geplaatst: dinsdag 31 augustus en woensdag 7 oktober 2026.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.