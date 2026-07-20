Betonwagen mag tijdelijk staan aan Helvoirtseweg in Vught

De gemeente Vught heeft toestemming verleend om een betonwagen te plaatsen aan de Helvoirtseweg 79. Dit mag op 31 augustus en 7 oktober 2026.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben een ontheffing afgegeven voor het tijdelijk gebruik van een openbare weg. Het gaat om het plaatsen van een betonwagen op het adres Helvoirtseweg 79.