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Zonnepanelen mogelijk op twee locaties in Waalre
Vandaag om 09:29
Het college van Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor zonnepanelen op de Molenstraat en Oude Kerkstraat.
Op 15 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waalre een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. De aanvraag betreft twee locaties: Molenstraat 11 en Oude Kerkstraat 1.
Het gaat om een omgevingsvergunning waarbij gebruik wordt gemaakt van een standaard voorbereidingsprocedure. Zodra de vergunning wordt verleend of afgewezen, zal het college een nieuwe bekendmaking doen.
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