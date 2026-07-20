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Waalre geeft groen licht voor nieuw appartementencomplex
Vandaag om 09:29
De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor de bouw van een appartementencomplex met vijf verdiepingen en een parkeergarage aan de Brabantialaan.
Het bouwproject, bekend als Brabantiapark blok 4, bestaat uit huurappartementen en een stallingsgarage. De vergunning werd op 16 juli 2026 officieel verleend. Het complex komt te staan aan de Brabantialaan in Waalre.
Met de bouw van dit complex krijgt het Brabantiapark een nieuwe toevoeging die bijdraagt aan de woningvoorraad in de regio. Het project is onderdeel van een bredere ontwikkeling in het gebied.
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