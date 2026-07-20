Ideaal wandelweer voor deelnemers Vierdaagse, in het weekend weer zomers

Goed nieuws voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die dinsdag begint: het is deze week prima wandelweer. Dat zei Johnny Willemsen van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

Deze maandag komt de temperatuur uit op een graad of 22. 's Ochtends vroeg was het nog bewolkt bij 15 graden. "Maar in de loop van de ochtend komt de zon er al iets meer bij en loopt de temperatuur langzaam wat op", vertelde Willemsen op de radio. "In de middag zien we de zon nog wat vaker." Er staat een matige wind uit het noorden tot noordwesten. "Daar hebben we deze wat lagere temperaturen aan te danken, aan die wind die over de Noordzee waait."

In de zon en uit de wind kan het volgens Willemsen desondanks nog best aangenaam zijn. "Zeker later in de middag en bij het begin van de avond. Dan is het behoorlijk zonnig. Uit de wind is het gewoon warm."

"De hoofdmoot blijft deze week droog weer. "