Ideaal wandelweer voor deelnemers Vierdaagse, in het weekend weer zomers
Goed nieuws voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die dinsdag begint: het is deze week prima wandelweer. Dat zei Johnny Willemsen van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.
Deze maandag komt de temperatuur uit op een graad of 22. 's Ochtends vroeg was het nog bewolkt bij 15 graden. "Maar in de loop van de ochtend komt de zon er al iets meer bij en loopt de temperatuur langzaam wat op", vertelde Willemsen op de radio. "In de middag zien we de zon nog wat vaker."
Er staat een matige wind uit het noorden tot noordwesten. "Daar hebben we deze wat lagere temperaturen aan te danken, aan die wind die over de Noordzee waait."
In de zon en uit de wind kan het volgens Willemsen desondanks nog best aangenaam zijn. "Zeker later in de middag en bij het begin van de avond. Dan is het behoorlijk zonnig. Uit de wind is het gewoon warm."
"De hoofdmoot blijft deze week droog weer. "
Dinsdag wordt het bij veel zonneschijn een graadje warmer dan vandaag: 23 of 24 graden. Woensdag zien we veel wolken en daalt de temperatuur naar 20 graden. Dan zou een beetje regen kunnen vallen, maar echt van betekenis zal die volgens de weerman van Weerplaza niet zijn. "Voor de volgende regen moeten we pas naar komend weekend kijken. De hoofdmoot blijft deze week droog weer. Op dat kleine beetje regen op woensdag na is het uitstekend loopweer. Geen overdreven hitte, wel lekkere temperaturen."
Na woensdag gaat de temperatuur weer wat omhoog. "Vrijdag en in het weekend wordt het 25 graden. Dan is er best wel wat zon, maar heel misschien ook een buitje."
Dat weer houdt begin volgende week aan. "Ook dan hebben we vrij normale temperaturen: 23, 24 graden. Daarbij is het waarschijnlijk wel redelijk wisselvallig."