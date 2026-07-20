Advertentie
Gemeente Oisterwijk neemt belangrijke besluiten
Vandaag om 09:32
De gemeenteraad van Oisterwijk heeft op 28 mei 2026 verschillende besluiten aangenomen. Het gaat onder meer om begrotingen, jaarstukken en klimaatadaptatie.
Tijdens de vergadering zijn onder andere de verordening voor individuele inkomenstoeslag en het omgevingsplan voor de kern Haaren vastgesteld. Ook is er een akkoord gegeven op de kaders voor het omgevingsprogramma klimaatadaptatie.
Daarnaast heeft de raad ingestemd met de uitkomsten van een rekenkameronderzoek naar woningbouwaanbod en een herziening van de algemene subsidieverordening. Verder zijn diverse ontwerp- en conceptbegrotingen van regionale samenwerkingsverbanden goedgekeurd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie