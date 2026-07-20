Stal Jellema in Chaam slaat vaste mest op mestplaat van 30 m3

Stal Jellema in Chaam heeft een melding gedaan voor het opslaan van vaste mest op een mestplaat met een inhoud van 30 kubieke meter. De melding is op 15 juli afgehandeld door de gemeente Alphen-Chaam.

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Het gaat om een milieubelastende activiteit bij Stal Jellema, gevestigd aan de Kloosterstraat 9 in Chaam. De vaste mest wordt opgeslagen op een speciale mestplaat met een inhoud van 30 kubieke meter.

De melding, die op 30 juni werd ingediend, heeft het zaaknummer Z2026-00017899 en is verwerkt volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.