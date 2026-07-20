Herontwikkeling Venweg 2a in Alphen krijgt groen licht

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft het TAM-omgevingsplan voor Venweg 2a definitief vastgesteld. Dit plan maakt de herontwikkeling van een voormalig agrarisch bedrijf naar woningen mogelijk.

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Het TAM-omgevingsplan voor Venweg 2a in Alphen-Chaam is op 20 juni 2026 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Hiermee wordt de overgang van een voormalig agrarisch bedrijf naar een woonfunctie mogelijk gemaakt. Een deel van de oude bebouwing en voorzieningen wordt gesloopt, maar een cultuurhistorisch waardevolle schuur blijft behouden. Deze schuur kan onder voorwaarden worden omgebouwd tot woning, waarbij de historische waarde wordt gerespecteerd.

Het plan bevat ook regels voor de landschappelijke inpassing en is vastgelegd in verbeelding, toelichting en juridische voorschriften. Het identificatienummer is NL.IMRO.1723.TAM22bVenweg2a-VG01.

De stukken zijn vanaf 21 juli tot en met 31 augustus 2026 digitaal in te zien via landelijke websites voor ruimtelijke plannen. Ze liggen ook ter inzage op het gemeentekantoor van Alphen-Chaam, waarvoor je een afspraak kunt maken.