Beslistermijn verlengd voor woningaanvraag in Odiliapeel

De gemeente heeft de beslistermijn voor een woningaanvraag aan de Oudedijk in Odiliapeel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een vrijstaande woning op het adres Oudedijk 9, 5409 AA Odiliapeel. De aanvraag betreft zowel technische eisen als het omgevingsplan. Het besluit om de termijn te verlengen is op 16 juli 2026 verzonden.

Deze verlenging van maximaal zes weken is een standaardprocedure en heeft alleen als doel meer tijd te geven voor de afhandeling van de aanvraag. Bezwaar maken tegen dit besluit is niet mogelijk.