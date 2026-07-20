Vergunningsaanvraag voor kozijnvervanging in Uden

Er is een aanvraag ingediend om drie kozijnen te vervangen aan Wislaan 56 in Uden.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 16 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor het vervangen van drie kozijnen aan de begane grond gevel van een woning aan de Wislaan 56 in Uden. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 58732-2026. De gemeente meldt dat het hier om een kennisgeving van ontvangst gaat, waarop niet formeel kan worden gereageerd. Voor inzage in de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.