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Dode esdoorn in achtertuin van Uden wordt mogelijk gekapt
Vandaag om 09:33
Er is een aanvraag ingediend om een dode esdoorn in een achtertuin in Uden te kappen. De vergunning is op 14 juli ontvangen door de gemeente.
De aanvraag gaat over het kappen van een boom op Kerkstraat 13 in Uden. Het betreft een dode esdoorn die zich in de achtertuin bevindt. De zaak is geregistreerd onder nummer 58553-2026.
Het kappen van bomen, ook als ze dood zijn, heeft invloed op de omgeving. De gemeente bekijkt daarom of de vergunning verleend kan worden. Op dit moment is het alleen een kennisgeving van ontvangst en kan er niet officieel op gereageerd worden.
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