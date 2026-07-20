Pluimveebedrijf Schaijk mag veranderen na definitief besluit

De gemeente Maashorst heeft een definitieve vergunning afgegeven voor het veranderen van een pluimveebedrijf aan de Kerkweg in Schaijk. Over het eerdere ontwerpbesluit zijn geen bezwaren ingediend.

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Het besluit betreft de eerste fase in een milieuprocedure volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De vergunning maakt het mogelijk om de inrichting van het pluimveebedrijf op Kerkweg 1 aan te passen.

Het besluit is op maandag 20 juli 2026 ter inzage gelegd en de stukken zijn tot en met 31 augustus 2026 digitaal in te zien. Er is geen beroep aangetekend tegen het ontwerpbesluit, waardoor het definitieve besluit nu van kracht is.

Vanaf vandaag geldt een termijn van zes weken waarin belanghebbenden eventueel beroep kunnen aantekenen bij de Rechtbank Oost-Brabant. Na deze termijn wordt de vergunning definitief, tenzij er een verzoek tot schorsing wordt gedaan.