Vergunningsaanvraag voor dakopbouw woning in Uden

Op de Begoniastraat 5 in Uden is een vergunning aangevraagd voor een dakopbouw.

Gevonden voor jou

Op 14 juli heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw op een woning aan de Begoniastraat 5 in Uden. De vergunning betreft een technische bouwactiviteit.

De zaak is geregistreerd onder nummer 58622-2026. Het gaat om een kennisgeving van ontvangst, waar niet formeel op gereageerd kan worden. Voor inzage in de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.