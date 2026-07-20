Sanering van olie-verontreiniging in Westerhoven gemeld

Bij Heijerstraat 37 in Westerhoven gaat Silt Milieu B.V. de bodem saneren vanwege verontreiniging met minerale olie. De gemeente Bergeijk heeft de melding ontvangen op 8 juli.

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Silt Milieu B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Bergeijk voor het saneren van een bodemverontreiniging met minerale olie. De werkzaamheden vinden plaats aan de Heijerstraat 37 in Westerhoven. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is geregistreerd op 8 juli 2026.

Het saneren van verontreinigde grond is bedoeld om de bodem weer schoon en geschikt voor gebruik te maken. Het betreft een kennisgeving, waardoor er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen deze melding.