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Mantelzorgwoning gepland in veldschuur Bergeijk

Vandaag om 09:33

In Bergeijk is een vergunning aangevraagd voor een mantelzorgwoning in een veldschuur.

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Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente Bergeijk om een veldschuur op Voorste Aa 8 om te bouwen tot een mantelzorgwoning. Deze aanvraag betreft een aanpassing van de regels in het omgevingsplan. Het verzoek is op 15 juli 2026 ontvangen en wordt momenteel beoordeeld.

De gemeente besluit op basis van de aanvraag of er toestemming wordt verleend. Op dit moment is er nog geen goedkeuring gegeven. Wanneer het besluit wordt genomen, volgt een officiële bekendmaking met informatie over eventuele bezwaar- of beroepsmogelijkheden.

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