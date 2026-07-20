Feesttent tijdens Weebosch kermis in Bergeijk krijgt vergunning

De gemeente Bergeijk heeft een vergunning verleend voor een feesttent op het Charles de Backer plein. De tent wordt geplaatst voor activiteiten tijdens de Weebosch kermis van 4 tot en met 7 september 2026.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 17 juli 2026 verstuurd. De feesttent zal dienen voor verschillende activiteiten, waaronder het schenken van alcohol, het produceren van geluid en het veilig gebruik van de locatie. De kermis vindt plaats op het Charles de Backer plein in Bergeijk.

De vergunning heeft betrekking op het gebruik van de openbare ruimte, brandveiligheid en het organiseren van evenementen. Het zaaknummer van de vergunning is 17247875.