Kraanwerkzaamheden aangevraagd in Baarle-Nassau

Er is een vergunning aangevraagd voor kraanwerkzaamheden aan de Pastoor de Katerstraat in Baarle-Nassau. Het verzoek is op 10 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van kraanwerkzaamheden op het adres Pastoor de Katerstraat 11. Het verzoek is op 10 juli 2026 ingediend en wordt nu beoordeeld.

De aanvraag is informatief gepubliceerd en maakt deel uit van het vergunningsproces. Zodra er een besluit is genomen, wordt dat ook openbaar gemaakt.