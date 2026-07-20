Wijziging diercategorieën aangevraagd in Baarle-Nassau

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van diercategorieën op een locatie in Baarle-Nassau.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft op 14 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een milieubelastende activiteit waarbij de diercategorieën op het adres Kievit 1b worden gewijzigd.

De aanvraag betreft een locatie in Baarle-Nassau en is bedoeld om de bestaande diercategorieën aan te passen. Het is een formele stap waarbij de gemeente eerst de aanvraag beoordeelt voordat er een besluit wordt genomen. Dit besluit zal later openbaar worden gemaakt.