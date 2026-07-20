Beslistermijn verlengd voor woningbouw in Drongelen

De gemeente Altena heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een woning met twee bijgebouwen te bouwen nabij Eijnerhof 9 in Drongelen.

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De aanvraag voor de vergunning is op 28 mei 2026 ingediend. De gemeente heeft besloten de termijn met zes weken te verlengen. Uiterlijk op 3 september 2026 wordt er een besluit genomen over de aanvraag.

De vergunning is nodig om toestemming te krijgen voor het bouwen van de woning en bijgebouwen. Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit bekendmaken. Op dat moment kun je de documenten bekijken en reageren.