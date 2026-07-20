Beslistermijn verlengd voor appartementen in Dussen

De gemeente Altena heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om vijf appartementen te bouwen aan de Dorpsstraat in Dussen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 7 april 2026 binnengekomen bij de gemeente. Het gaat om het realiseren van vijf appartementen op Dorpsstraat 42. De gemeente heeft de termijn met zes weken verlengd en verwacht uiterlijk 25 augustus 2026 een besluit te nemen.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bijvoorbeeld bouwen, slopen of het aanleggen van iets. Met het verlengen van de termijn wil de gemeente meer tijd nemen voor de beoordeling van de aanvraag.

Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit bekendmaken. Op dat moment kunnen inwoners de documenten inzien en eventueel reageren. Voor nu is het alleen mogelijk om de aanvraag te bekijken door een informatieverzoek in te dienen via de website van de gemeente Altena.