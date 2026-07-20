Vergunning voor opslag van rookvormend middel in Giessen

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend aan Securitas Direct B.V. in Giessen voor het opslaan van maximaal 25 kilogram rookvormend middel. Het gaat om stoffen van ADR-klasse 1.4s in een brandveilige opslagvoorziening.

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Securitas Direct B.V. heeft toestemming gekregen voor het opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik aan de Industrieweg 30 in Giessen. De vergunning betreft specifiek het rookvormend middel Zerovision, dat in een veilige opslagruimte wordt bewaard.

De aanvraag voor deze vergunning werd op 10 februari 2026 ingediend. Het besluit is op 16 juli 2026 verzonden door de gemeente Altena. Het zaaknummer dat aan deze vergunning is gekoppeld, is Z2026-00006198.