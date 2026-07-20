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Bouwvakborrel en BBQ met live muziek in Oirschot toegestaan
Vandaag om 09:37
De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor twee festiviteiten met live muziek op 24 en 25 juli aan de Koestraat.
Op 24 en 25 juli mag aan de Koestraat in Oirschot een bouwvakborrel en BBQ met live muziek plaatsvinden. De activiteiten zijn gemeld bij de gemeente en hoeven geen vergunning te hebben. Beide dagen duren de festiviteiten van vijf uur tot elf uur 's avonds.
De melding is op 16 juli afgehandeld door de gemeente. Het besluit heeft kenmerknummer 082382229. Door deze goedkeuring kunnen omwonenden tijdelijk veranderingen in hun omgeving merken, zoals muziek en bezoekers.
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