Vergunning ingetrokken voor milieuactiviteit in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft de omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit aan Nieuwedijk ingetrokken. Het besluit werd op 16 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om de vergunning voor de activiteit milieu aan Nieuwedijk 24 in Oirschot. Het kenmerk van deze zaak is 082356673. De gemeente heeft geen verdere toelichting gegeven op de reden van het intrekken van de vergunning.

Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Voor vragen over vergunningen of het inzien van stukken kan contact worden opgenomen via e-mail of telefonisch.