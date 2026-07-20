Melding substraatteelt gewassen in Lierop

In Lierop heeft Thwan Van Gennip Vastgoed B.V. een melding gedaan voor substraatteelt van gewassen in de openlucht. Het betreft een akkerbouwactiviteit aan de Mierloseweg.

Gevonden voor jou

De melding is op 18 juni 2026 ontvangen door de gemeente Someren. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat er geen bezwaar tegen de melding kan worden gemaakt.

De activiteit vindt plaats op het kadastrale perceel gemeente Someren, sectie U, nummer 189. Aan deze melding is zaaknummer Z-2026-010472 gekoppeld.