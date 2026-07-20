Substraatteelt gewassen in Lierop gemeld bij gemeente Someren

In Lierop is een melding gedaan voor substraatteelt van gewassen in de openlucht.

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Het akkerbouwbedrijf Thwan Van Gennip Vastgoed B.V. heeft op 18 juni een melding ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ingediend bij de gemeente Someren. Deze melding betreft een activiteit op een perceel in Moorsel, Lierop, waar gewassen in de openlucht worden geteeld met behulp van substraten.

Volgens de gemeente is deze melding uitsluitend een kennisgeving en biedt het geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-010473 en geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 20260618 00772.