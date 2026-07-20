Schuur in Diessen krijgt woonbestemming na renovatie

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het renoveren van een schuur aan de Gijselstraat in Diessen. Het gebouw wordt omgevormd van agrarisch gebruik naar wonen.

Gevonden voor jou

De schuur aan de Gijselstraat 5 in Diessen mag worden verbouwd en krijgt een nieuwe functie als woonruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een vergunning afgegeven. Naast de renovatie mag het aantal vierkante meters aan bijgebouwen worden uitgebreid naar 293 vierkante meter.

De vergunning is verleend op 15 juli en valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Dit is nodig om de regels binnen het omgevingsplan aan te passen voor het omzetten van een voormalig agrarisch bedrijf naar een woonbestemming.