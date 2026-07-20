Nieuwe levensloopbestendige woning bij Dorpsstraat in Esbeek

Het college van Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor een nieuwe woning op een kavel aan de Dorpsstraat in Esbeek. De kavel wordt gesplitst en er komt een levensloopbestendige woning bij.

Gevonden voor jou

De kavel aan de Dorpsstraat, naast nummer 15, wordt op perceel HVR00 L 394 gesplitst. Daar mag een nieuwe woning gebouwd worden die geschikt is voor ouderen of mensen met een beperking. Het besluit is op 14 juli 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) was nodig om af te wijken van de standaardregels in het omgevingsplan. Deze afwijking maakt de bouwactiviteit mogelijk. Het kenmerk van de vergunning is 1051010.