Tijdelijke woonunit toegestaan in Haghorst

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Heilige Geeststraat 5 in Haghorst. Het besluit is op 14 juli verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze vergunning verleend volgens een standaard procedure.

De tijdelijke woonunit komt te staan aan de Heilige Geeststraat 5 in Haghorst. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd, waarna het besluit op 14 juli is verzonden.