Woning aan Pastoor Gillisstraat in Rijen mogelijk gesplitst

Er is een vergunning aangevraagd voor het splitsen van een woning aan de Pastoor Gillisstraat 81 A in Rijen. De aanvraag is op 13 juli 2026 ingediend bij de gemeente Gilze en Rijen.

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De aanvraag voor het splitsen van de woning aan de Pastoor Gillisstraat in Rijen is officieel bekendgemaakt door Burgemeester en Wethouders. Het gaat om een verzoek om de woning op nummer 81 A op te delen. De exacte details van het plan worden niet vermeld in de bekendmaking.

Dit soort aanvragen maakt het mogelijk om een bestaande woning te verdelen in meerdere zelfstandige woonruimtes. De gemeente heeft deze aanvraag geregistreerd onder het nummer 1184153.