Nieuwe fysiopraktijk en Speellokaal gepland in Rijen

In Rijen is een aanvraag gedaan voor een nieuwe fysiopraktijk met ruimte voor verloskundigen en een Speellokaal aan de Hoofdstraat.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 9 juli 2026 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een fysiopraktijk. In het pand aan de Hoofdstraat 87 A in Rijen komt ook ruimte voor verloskundigen en een Speellokaal.

De aanvraag is momenteel in behandeling. Het besluit hierover wordt later door de gemeente gepubliceerd. Pas dan kunnen belanghebbenden reageren op het genomen besluit.