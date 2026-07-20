Opslag gevaarlijke stoffen gemeld in Sint-Michielsgestel

Er is een melding gedaan bij de gemeente Sint-Michielsgestel voor het opslaan van gevaarlijke stoffen op de Bedrijvenweg.

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Op 1 juni 2026 hebben burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel een melding ontvangen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen op de Bedrijvenweg 5V8. Het gaat hierbij niet om organische peroxiden, maar om andere stoffen die in verpakkingen worden opgeslagen.

Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het dossier is geregistreerd onder het DSO-kenmerk 2026060100700 en zaaknummer Z/506540. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.