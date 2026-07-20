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Reünie in Sint-Michielsgestel krijgt ontheffing voor sluitingstijd
Vandaag om 09:50
De reünistenvereniging Gymnasium Beekvliet heeft ontheffing gekregen voor de sluitingstijd van hun vijfjaarlijkse reünie aan de Beekvlietstraat in Sint-Michielsgestel.
Op zaterdag 26 september 2026 organiseert de vereniging een speciale bijeenkomst die begint om één uur ’s middags en eindigt op zondag 27 september om één uur ’s nachts. De gemeente heeft hiervoor een incidentele ontheffing verleend op basis van de Algemene plaatselijke verordening Sint-Michielsgestel 2014.
Het evenement vindt plaats aan de Beekvlietstraat 4 in Sint-Michielsgestel. Dit soort vergunningen wordt verleend om uitzonderlijke festiviteiten mogelijk te maken. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze ontheffing.
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