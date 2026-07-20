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Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Sint-Michielsgestel
Vandaag om 09:50
Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel hebben besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen nabij Kloosterhof. Dit gebeurt op verzoek van een bewoner die aan alle voorwaarden voldoet.
De bewoner heeft moeite met lopen en kan zijn auto niet dichtbij huis parkeren. Daarom wordt een speciale parkeerplaats toegewezen. Deze plek is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart van de aanvrager.
Het besluit is genomen na overleg met de politie en op basis van verkeersregels zoals vastgelegd in de Wegenverkeerswet. Bij de parkeerplaats zal een verkeersbord worden geplaatst met een onderbord waarop het kenteken staat vermeld.
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft het besluit op 8 juli 2026 vastgesteld. Het verkeersbord wordt binnenkort geplaatst.
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