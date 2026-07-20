Bouw van loods met ontvangstruimte gepland in Dongen

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een loods met ontvangstruimte aan de Gemeentenweg in Dongen.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een loods met ontvangstruimte op Gemeentenweg 53. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.