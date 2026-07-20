Asbest wordt gesloopt en gesaneerd op vier locaties in Dongen

Op vier locaties in Dongen wordt asbest gesloopt en gesaneerd. De werkzaamheden zijn vergunningsvrij en starten na een melding op 25 juni.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Dongen is op 25 juni een melding ontvangen voor het slopen en saneren van asbest op vier locaties: Hoge Ham 80 en 82, Gasthuisstraat 2 en 2A. Deze activiteiten zijn vergunningsvrij, wat betekent dat er geen vergunning nodig is om ze uit te voeren.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001030. Omdat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. De gemeente heeft aangegeven dat er bij vragen contact kan worden opgenomen via het algemene informatienummer.