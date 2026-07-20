Plataan op Merkelbachstraat in Dongen mogelijk gekapt

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een plataan aan de Merkelbachstraat 23 in Dongen. De gemeente buigt zich over de vergunning en neemt binnen acht weken een besluit.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor het verwijderen van een plataan aan de Merkelbachstraat 23. Het verzoek is ingediend door een aanvrager en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001161.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en beslist doorgaans binnen acht weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn. De plataan valt onder de categorie houtopstand, waarvoor een vergunning vereist is.