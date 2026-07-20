Hospitaverhuur op Beukenstraat in Dongen aangevraagd

Er is een aanvraag gedaan om regels in het omgevingsplan te veranderen voor hospitaverhuur aan de Beukenstraat in Dongen. Het gaat om een periode van vijf jaar.

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De gemeente Dongen heeft op 14 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan. De aanvraag betreft hospitaverhuur op de locatie Beukenstraat 6, postcode 5104CG, en is ingediend voor een periode van vijf jaar.

De aanvraag wordt behandeld door de gemeente, die binnen acht weken een besluit neemt. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is.