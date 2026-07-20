Burendag bij opvanglocatie in Dongen vergunningsvrij

Op 15 juli is een melding gedaan voor een Burendag op 26 september bij opvanglocatie de Nestel in Dongen. Deze activiteit is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

De Burendag wordt georganiseerd op locatie de Nestel, gelegen aan de Nestel 15 in Dongen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001160.

Aangezien de activiteiten geen vergunningsplicht hebben, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen. De gemeente heeft aangegeven dat er geen verdere acties nodig zijn.