Waalwijk verleent ontheffing geluidhinder voor onderhoud A59

Het college van Waalwijk heeft op 10 juli 2026 een ontheffing geluidhinder verleend voor onderhoudswerkzaamheden aan de rijksweg A59. Deze ontheffing geldt van 1 juli 2023 tot en met 2027.

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De ontheffing maakt het mogelijk om gedurende meerdere jaren onderhoud aan de A59 in Waalwijk uit te voeren zonder dat de geluidnormen worden overschreden. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018220.

De gemeente heeft het besluit op 10 juli 2026 bekendgemaakt. Wie meer wil weten over de inhoud van het besluit, kan na het maken van een afspraak de stukken inzien bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van Waalwijk. Een geprinte versie van de stukken is tegen betaling beschikbaar.