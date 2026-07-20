Aanvraag dakkapel en aanbouw ingetrokken in Waalwijk

De aanvraag voor een dakkapel en optopping van een aanbouw in Waalwijk is ingetrokken.

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Op 2 juli 2026 heeft de aanvrager besloten een eerder ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning in te trekken. Het ging om een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel en het verhogen van een achter aanbouw op een woning aan de Da Costastraat 2 in Waalwijk.

De aanvraag, die op 9 april 2026 was ingediend, stond geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017507. Het betrof zowel bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten. Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken.