Termijn verlengd voor vergunning opslagloods in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft de beslissing op een vergunningaanvraag voor een opslagloods aan de Gansoyensesteeg met zes weken uitgesteld. Het besluit hierover is op 15 juli bekendgemaakt.

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Op 10 juni is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een opslagloods aan de Gansoyensesteeg 21 in Waalwijk. Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor het omgevingsplan geldt. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018448.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de termijn voor het nemen van een beslissing te verlengen. Dit betekent dat er zes extra weken nodig zijn om tot een definitief besluit te komen.